Токаев выступит на 32-й сессии АНК

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев завтра, 27 апреля, примет участие в очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Завтра глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие", – говорится в сообщении.

Добавим, что, согласно анонсу АНК, в работе сессии примут участие более 1000 человек: депутаты парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, религиозных объединений, члены АНК, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, представители НПО, дипломатического корпуса, научной, творческой интеллигенции, казахстанские и зарубежные СМИ.

Сообщается, что завтра, 27 апреля, во Дворце мира и согласия пройдет пленарная сессия с участием президента.

Напомним, в конце марта Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Также на этой неделе президент освободил от должности заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Тауфика Каримова и Наталью Дементьеву, назначив на их пост Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк.

Позже глава государства принял новых заместителей председателя АНК.

Согласно информации на официальном сайте АНК, Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года.

Ассамблея народа Казахстана – конституционный орган, институт гражданского общества, скрепивший интересы всех этносов и обеспечивающий неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности, говорится на сайте АНК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2018311-tokaev-primet-uchastie-v-ocherednoy-sessii-assamblei-naroda-kazahstana/