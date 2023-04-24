Каримова и Дементьеву освободили от должности зампреда АНК

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Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Тауфика Каримова и Наталью Дементьеву, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Каримов Тауфик Акрамович и Дементьева Наталья Григорьевна освобождены от должностей заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017948-karimova-i-dementevu-osvobodili-ot-dolzhnosti-zampreda-ank/