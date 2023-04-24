Токаев принял новых заместителей председателя АНК

Касым-Жомарт Токаев и заместители председателя АНК. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк, сообщается на официальном сайте Акорды

Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк, выразив уверенность, что их солидный опыт поможет в работе на новой ответственной должности.

Президент заслушал отчет заместителя председателя – заведующего секретариатом АНК Марата Азильханова о ходе подготовки XXXII сессии Ассамблеи.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сохранение единства и стабильности является главным условием успеха комплексных реформ во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. По его словам, Ассамблея играет особую роль в реализации данной задачи.

Глава государства обратил внимание на важность новых подходов и практических шагов для укрепления взаимопонимания представителей всех этнических групп и дальнейшей консолидации народа Казахстана.

Президент обозначил важные направления работы АНК. Он также сообщил, что на предстоящей сессии Ассамблеи будет затронут ряд важных вопросов идеологического и практического характера.

Напомним, что о назначении Акбаржона Исмаилова и Аурики Дяк стало известно сегодня.

Исмаилов и Дяк заменили на этих постах Тауфика Каримова и Наталью Дементьеву.

По информации на официальном сайте АНК, Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года по инициативе Первого президента РК.

Высшим органом Ассамблеи является сессия. Все ее решения являются обязательными для рассмотрения как государственными органами, так и институтами гражданского общества.

Одной из главных особенностей Ассамблеи является представительство интересов этнических групп в высшем законодательном органе – парламенте страны как гарантированное представительство. Ассамблея избирает 9 депутатов мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018056-tokaev-prinyal-novyh-zamestiteley-predsedatelya-ank/