Токаев назначил зампредов Ассамблеи народа Казахстана

Акбаржон Исмаилов. Фото: assembly.kz

Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич и Дяк Аурика Георгиевна назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Соответствующее распоряжение подписал президент.

Согласно информации на официальном сайте АНК, Акбаржон Исмаиловым является председателем Республиканского этнокультурного центра таджиков.

Как сообщает издание "Точикистон", Акбарджон Исмоилов родился в 1988 году в Казахстане.

Предприниматель, основатель трех компаний.

С 2017 года по 2022 год был председателем культурного центра таджиков Астаны.

С сентября 2022 года – руководитель республиканского этнокультурного центра таджиков Казахстана.

Аурика Дяк. Фото: instagram.com/aurikadiak

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2017949-tokaev-naznachil-zampredov-assamblei-naroda-kazahstana/