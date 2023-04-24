Токаев назначил зампредов Ассамблеи народа Казахстана
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Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич и Дяк Аурика Георгиевна назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.
Соответствующее распоряжение подписал президент.
Согласно информации на официальном сайте АНК, Акбаржон Исмаиловым является председателем Республиканского этнокультурного центра таджиков.
Как сообщает издание "Точикистон", Акбарджон Исмоилов родился в 1988 году в Казахстане.
Предприниматель, основатель трех компаний.
С 2017 года по 2022 год был председателем культурного центра таджиков Астаны.
С сентября 2022 года – руководитель республиканского этнокультурного центра таджиков Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2017949-tokaev-naznachil-zampredov-assamblei-naroda-kazahstana/