Токаев поручил решить вопросы по приватизированным энергообъектам и их собственникам

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра о ходе ремонтных работ в Экибастузе, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Принятые меры позволили вывести город из критического состояния. На месте находится первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, которому поручено осуществлять оперативное руководство работами по восстановлению теплообеспечения жилых домов. Эти работы, как отмечают в Акорде, близятся к завершению.

Глава государства возложил на правительство задачу провести тщательный анализ просчетов, допущенных при подготовке городов страны к зимнему отопительному сезону.

️Правительству поручено принять конкретные решения с целью кардинального изменения сложившейся плачевной ситуации как в Экибастузе, так и в других населенных пунктах.

Кроме того, предстоит решить вопросы, касающиеся приватизированных энергетических активов и ответственности их собственников. Президент подчеркнул, что вся работа правительства и правоохранительных органов находится под его личным контролем.

Напомним, 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла. В городе объявили режим ЧС.

По предварительным данным, причиной повреждения тепловых сетей стали ошибочные действия персонала станции. По факту аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело.

Сегодня стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2000454-tokaevu-dolozhili-o-hode-remontnyh-rabot-v-ekibastuze/