Референдум в Казахстане: Токаев подписал указ

Иллюстративное фото: pxhere.com

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 5 июня 2022 года республиканского референдума, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме", президент постановил:

Провести 5 июня 2022 года республиканский референдум. Вынести на республиканский референдум проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?". Официально опубликовать 6 мая 2022 года в средствах массовой информации настоящий указ и проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". Возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными органами и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума. Настоящий указ вводится в действие со дня опубликования.

Также в четверг глава государства выступил с обращением к казахстанцам в эфире республиканских телеканалов. С текстом его речи можно ознакомиться здесь.

Вчера, 4 мая, депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты поддержали проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме". Тем не менее сегодня сенат вернул данный законопроект в мажилис на доработку.

Госсекретарь РК Ерлан Карин, комментируя конституционную реформу в Казахстане, отметил, что такие изменения призваны оптимизировать баланс отношений между ветвями власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1968231-tokaev-podpisal-ukaz-o-provedenii-5-iyunya-respublikanskogo-referenduma/