Кортеж с Токаевым и президентом Азербайджана сняли по пути в аэропорт Астаны (фото)
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил президента Азербайджана Ильхама Алиева в столичном аэропорту, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По данным Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил главу Азербайджана Ильхама Алиева в столичном аэропорту. В пресс-службе президента показали фото проводов Алиева.
На снимки попал, в том числе, и кортеж лидеров стран.
На фото видно, как Токаев и Алиев тепло попрощались друг с другом.
Напомним, накануне Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. А сегодня состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в Акорде.
В ходе госвизита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан подписан протокол об установлении побратимских отношений между городами Тараз и Казах. Об истории азербайджанского города с особенно звучащим для казахстанцев названием рассказал посол Казахстана в Азербайджане.
Также под председательством Токаева и Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2299836-kortezh-s-tokaevym-i-prezidentom-azerbaydzhana-snyali-po-puti-v-aeroport-astany-foto/
