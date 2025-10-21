Кортеж с Токаевым и президентом Азербайджана сняли по пути в аэропорт Астаны (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил президента Азербайджана Ильхама Алиева в столичном аэропорту, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил главу Азербайджана Ильхама Алиева в столичном аэропорту. В пресс-службе президента показали фото проводов Алиева.

На снимки попал, в том числе, и кортеж лидеров стран.

На фото видно, как Токаев и Алиев тепло попрощались друг с другом.

Напомним, накануне Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. А сегодня состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в Акорде.

В ходе госвизита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан подписан протокол об установлении побратимских отношений между городами Тараз и Казах. Об истории азербайджанского города с особенно звучащим для казахстанцев названием рассказал посол Казахстана в Азербайджане.

Также под председательством Токаева и Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

