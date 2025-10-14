"Сравним с принятием новой Конституции": Токаев высказался о реформе парламента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о предстоящей реформе парламента и сравнил ее с принятием новой Конституции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Для меня, как для главы государства, парламент является ключевым элементом политической системы страны. Поэтому, прежде всего, потребуется внести ряд поправок в Конституцию.

Изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции", - заявил глава государства.

По словам Токаева, выполнить весь этот объем работы одномоментно невозможно. Требуется тщательная подготовка.

Президент высказался по концептуальным моментам предстоящей реформы.

"Во-первых, все реформы мы проводим строго на основе эволюционного подхода, с учетом актуальных запросов граждан, нашей специфики и фундаментальных интересов страны. Намеченная реформа парламента укладывается в саму логику поэтапной масштабной политической модернизации", - отметил он.

Токаев напомнил, что в рамках четырех пакетов политических реформ были закреплены нормы о парламентской оппозиции, которые в числе прочего гарантировали партиям меньшинства пост председателя одного из постоянных комитетов мажилиса и право инициировать парламентские слушания.

Кроме того, был снижен избирательный порог для прохождения партий в парламент.

"Затем, благодаря конституционной реформе 2022 года, мы значительно расширили полномочия мажилиса, в частности, сегодня законы принимает мажилис, а сенат - одобряет их. Это были первые шаги. Теперь, с учетом возросшего за последние годы уровня политической культуры в обществе, мы последовательно и продуманно начинаем переход к однопалатному Парламенту", - пояснил президент.

Он также напомнил о формуле "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".

"Во-вторых, парламентская реформа парламента полностью соответствует политической формуле "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Как я уже сказал, именно она лежит в основе государственного строительства. В принципе, реформа парламента наряду с ранее реализованными реформами формирует совершенно новую для нашего региона модель управления", - сообщил Токаев.

Он также подчеркнул, что парламентскую реформу совершенно неправомерно сводить к роспуску сената.

"Перед нами стоит ясная цель - осуществить глубокую трансформацию всей представительной ветви власти. Таким образом, законодательный орган в полной мере сможет реализовать свою роль в качестве института, отражающего интересы и волю граждан", - сказал президент.

Токаев также отметил, что предстоящая реформа синхронизируется с другими.

"В-третьих, предстоящая реформа синхронизируется с комплексными преобразованиями в других сферах: экономике, социальном и технологическом развитии. К примеру, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта однозначно будут менять системы госуправления во всем мире. В ряде стран уже апробируются элементы "электронного (или цифрового) парламента", призванные обеспечить новые формы участия граждан в политической жизни и повысить эффективность законотворческого процесса", - подчеркнул глава государства.

По мнению президента, в перспективе эта тенденция будет усиливаться, и мы тоже осознанно делаем большой упор на это направление.

"Возможно, e-Parlament скоро станет таким же востребованным инструментом в нашей стране, как и нынешнее электронное правительство e-Gov. Поэтому переход к однопалатному парламенту направлен, в том числе, на адаптацию к новому содержанию и ритму работы, ускоренному темпу принятия решений. То есть время меняется, оно будет диктовать свои законы. Система e-Parlament - не за горами, она скоро будет, поэтому ущерба качеству принимаемых законов допускать ни в коем случае нельзя", - добавил президент.

Напомним, в рамках послания народу Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат.

Он добавил, что для решения этого вопроса будет проведен референдум.

Государственный советник Ерлан Карин прокомментировал предложение президента Токаева о внесении изменений в Конституцию и реформировании парламента, отметив, что речь не идет о немедленных выборах.

Позже председатель сената Маулен Ашимбаев высказался о предложении президента сделать парламент в Казахстане однопалатным.

Недавно Токаев распорядился создать Рабочую группу по парламентской реформе.

