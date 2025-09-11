Глава сената Ашимбаев высказался о роспуске палаты

На заседании сената председатель Маулен Ашимбаев высказался о предложении президента сделать парламент в Казахстане однопалатным, передает корреспондент NUR.KZ.

"Одним из главных положений послания этого года является предложение главы государства о проведении парламентской реформы. Данная инициатива предусматривает переход в перспективе к однопалатному парламенту.

Парламентская реформа является логическим продолжением взвешенного курса президента на построение справедливого и сильного Казахстана - для достижения этой цели необходимо укреплять демократические институты и механизмы.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что такие важные изменения будут реализованы исключительно на основе открытого и всестороннего общественного обсуждения, а окончательное решение будет принято на общенациональном референдуме с учетом мнения народа", - заявил Ашимбаев.

Он добавил, что послание Токаева депутаты воспринимают как дорожную карту по модернизации Казахстана.

Напомним, в рамках послания народу Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат.

Он добавил, что для решения этого вопроса будет проведен референдум.

Государственный советник Ерлан Карин прокомментировал предложение президента Токаева о внесении изменений в Конституцию и реформировании парламента, отметив, что речь не идет о немедленных выборах.

