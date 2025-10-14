jitsu gif
    Политика
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Кривцанова
      Кристина Кривцанова
      Выпускающий редактор
      Айгерим Аскарова
      Айгерим Аскарова
      Журналист

      "Премии более 10 млн тенге": ИИ помог Минфину выявить серьезные нарушения при аудите

      Опубликовано:

      Искусственный интеллект
      ИИ. Иллюстративное фото: Surasak Suwanmake/Getty Images

      Глава Минфина на заседании кабмина рассказал, как цифровые технологии помогают аудиторам проверять рациональное расходование бюджетных денег, передает корреспондент NUR.KZ.

      Мади Такиев сообщил, что в рамках цифровой трансформации внедрен бюджетный мониторинг онлайн-формата, направленный на усиление контроля за расходованием бюджетных средств.

      "Уже сегодня получены значительные результаты по предупреждению и выявлению рисков нарушений при расходовании средств только по линии образования. Благодаря применению элементов ИИ выявлена сумма рисковых платежей за 2024 и 2025 годы на 307 млрд и 132 млрд тенге соответственно.

      Яркие примеры: в районных отделах образования осуществлены платежи сотрудникам за месяц - от 30 до 65 млн тенге, или перечислены премии более 10 млн тенге. Другой пример, осуществлены 66 платежей за месяц на разные ФИО, при этом указывая один счет или ИИН", - заявил министр.

      По его словам, система мониторинга постепенно будет расширяться: теперь она охватывает не только образование, но и здравоохранение, культуру, туризм и спорт.

      Напомним, в начале октября, выступая на международном технологическом форуме Digital Bridge 2025, глава государства отмечал, что что мир вступил в эпоху искусственного интеллекта, и даже предложил переименовать форум Digital Bridge в AI Bridge.

      Однако при этом Токаев называл сферы, в которых применение ИИ недопустимо. К таким он отнес военную сферу, кибератаки и другие проекты, угрожающие международной стабильности.

      Добавим, что в сентябрьском послании народу Казахстана президент заявил о необходимости повсеместного внедрения ИИ в Казахстане, а позже, в середине сентября, подписал указ о создании в Казахстана Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

