      Новые правила покупки товаров с маркетплейсов одобрили в сенате Казахстана

      Опубликовано:

      Колонна грузовиков на границе
      Грузовики. Иллюстративное фото: Laurie Noble / Getty Images

      Сенат одобрил изменения в Договоре о Таможенном кодексе ЕАЭС. Новые правила коснутся электронной торговли - то есть покупок из-за рубежа, передает NUR.KZ со ссылкой на руководителя аппарата сената.

      Как сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай, нормы ратифицированого протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза касаются регулирования электронной торговли.

      "В документе закреплены понятия "оператор электронной торговли" и "товары, приобретенные в электронной торговле". Теперь такие товары можно будет оформлять в упрощенном порядке с использованием электронной таможенной декларации", - написал он в Telegram-канале.

      Кроме того, вводится возможность применения специальных таможенных процедур для участников электронной торговли. Это позволит сократить сроки оформления товаров и снизить административную нагрузку.

      Отмечается, что закон обеспечит единые подходы в странах ЕАЭС и упростит трансграничные операции для предпринимателей и покупателей.

      Подробнее о новшествах мы уже писали, когда на пленарном заседании депутаты мажилиса ратифицировали внесение изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

      Тогда в кулуарах министр нацэкономики Серик Жумангарин сообщил, что в этой связи будет небольшое подорожание товаров.

      "Сейчас, если превышены 200 евро и 31 кг - вы платите совокупный таможенный платеж в 15%. По новым правилам НДС будет платить площадка, а вы - 5% пошлины. В сумме получится 17%. На 2% идет подорожание. Но я не думаю, что это будет такое повсеместное подорожание: кто покупал товары на маркетплейсах, знает, что там вариабельность очень большая, постоянно идет режим скидок и так далее. Предположительно, могут подорожать на 2%", - пояснил он.

      Напомним, в начале июня Комитет государственных доходов сообщил, что казахстанцев обяжут оплачивать 5% от стоимости товаров, приобретенных на зарубежных интернет-площадках.

      До этого сообщалось, что при ввозе физическими лицами товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Казахстан, Россия, Кыргызстан, Беларусь и Армения, нужно платить таможенные пошлины. Но при этом есть пороги беспошлинного ввоза, в том числе и увеличенные.

      А в декабре прошлого года в Минторговли сообщили, как обезопасят казахстанцев от покупки некачественных товаров на платформах иностранных маркетплейсов. Также в Минторговли сообщили о принуждении маркетплейсов регистрироваться в Казахстане.

