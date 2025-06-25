Покупки казахстанцев на интернет-площадках хотят взять под контроль

На пленарном заседании депутаты мажилиса ратифицировали внесение изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Документ направлен в сенат, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что протоколом предусмотрены положения по регулированию внешней электронной торговли.

"Предполагается создание нового правового института и вида деятельности в сфере таможенного регулирования - оператора электронной торговли, который будет обеспечивать логистику операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами на интернет-площадках, а также осуществлять взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами, обеспечивая процессы таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли", - сказал заместитель премьер-министра - министр нацэкономики Серик Жумангарин.

Протоколом предусмотрено несколько изменений. В первую очередь, выделение товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях от зарубежных интернет-площадок из третьих стран в адрес физических лиц, в отдельную категорию товаров, которая будет называться товарами электронной торговли. Тогда как в настоящее время товары, приобретаемые на зарубежных интернет-площадках, относятся к товарам для личного пользования.

Также вводится понятия "оператор электронной торговли" - почтовый оператор, осуществляющий доставку товаров электронной торговли и нового вида таможенной декларации - декларация электронной торговли, посредством которой будет проводится декларирование всего объема товаров электронной торговли.

В настоящее время товары для личного пользования декларируются только при превышении норм беспошлинного ввоза товаров - 200 евро или 31 кг. При этом они не включаются в официальную статистику, так как не относятся к торговому обороту.

"Декларирование всего объема товаров электронной торговли позволит сформировать полную статистику товаров, приобретаемых на зарубежных интернет-площадках", - мотивировал глава МНЭ.

Позже, отвечая на вопрос депутатов, он пояснил, что в случае нарушения закона, например, сдачи ложной декларации, ответственность будет лежать на операторах электронной торговли.

"По цене могу сказать, что они будут устанавливать сами - мы планируем 4-5 тыс. за декларацию. Других платежей не будет. Также включена норма добровольности - в размере 31 кг и 200 евро. Прописаны будут эти цифры. Если цена товара не будет превышать 200 евро, будет оплачиваться только НДС - на сегодня это 12%, завтра будет 16%.

Никакие таможенные пошлины не будут оплачиваться, однако в любом случае необходимо будет сдавать декларацию для введения учета. В случае превышения 200 евро, будет оплачиваться НДС сверху и 5% госпошлина. Итого это 17%, на сегодня - это 15%", - резюмировал Жумангарин.