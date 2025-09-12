Коррупционные риски ищут в семье: в законе появится понятие "личного интереса"

Старший менеджер Службы комплаенс АО "Самрук-Қазына" Мирас Каргабай на форуме в Астане рассказал о планах ужесточения антикоррупционного законодательства для квазигоссектора, передает NUR.KZ.

"В этот раз решили немного расширить понятие "конфликт интересов". Из того, что появится нового: у нас появится понятие "личный интерес". Сейчас в законе этого нет и иногда это вызывает сложности. Также понятие появится "связанные лица" - очень похоже на аффилированные лица, но здесь расширяют на близких родственников", - отметил он.

По его словам, есть предпосылки, что при регулировании конфликта интересов круг близких родственников через "связанные лица" могут немного расширить.

"Соответственно, полнородные, не полнородные братья, супруги, их супруги, дети - намного широкий перечень будет. Это обсуждается сейчас в законодательном органе", - резюмировал спикер.

