Новые статьи хотят ввести для борьбы с коррупцией в Казахстане

Старший менеджер Службы комплаенс АО "Самрук-Қазына" Мирас Каргабай на форуме в Астане рассказал о поправках в антикоррупционное законодательство, рассматриваемых в парламенте, передает NUR.KZ.

Мирас Каргабай сообщил, что планируется ввести три новые статьи.

"Новая статья 17-6 закона "О противодействии коррупции" - "Декларирование личных интересов" и еще одна статья - 17-4 - "Урегулирование конфликта интересов". В его рамках работник квазигоссектора обязан с момента обнаружения конфликта интересов уведомить своего непосредственного руководителя и это руководство направляет в комплаенс службу эту информации и их задача дать правовую оценку - есть здесь конфликт интересов или нет", - пояснил он.

Декларация конфликта интересов, по его словам, будет освобождать от ответственности.

"Появится новая статья "Правовые последствия конфликта интересов", новая статья 17-5 - административная ответственность за непринятие мер. Предполагается штраф в размере 80 МРП (314 тыс. тенге).

Это когда со стороны руководства в отношении своих подчиненных не приняты меры по урегулированию и предотвращению случаев конфликта интересов, а также в отношении самого работника: когда он осуществляет свои должностные полномочия при наличии конфликта интересов.

Все акты, договора и подписанные другие решения, принятые в условиях конфликта интересов, тоже могут быть признаны недействительными решением суда", - резюмировал спикер.

Ранее бывший замглавы Антикора Улан Саркулов рассказал о планах ужесточения антикоррупционного законодательства. В частности, сообщалось, что предложение взятки будет иметь уголовные последствия в Казахстане. Кроме этого стало известно, что в Казахстане предлагают ввести публичный реестр коррупционеров, а юрлицам предложено повысить штрафы за коррупцию.

