"Об этом еще рано говорить": спикер сената о месте в новом парламенте
Опубликовано:
Спикер сената Маулен Ашимбаев сегодня в кулуарах палаты высказался о возможном упразднении верхней палаты парламента, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались, видит ли он себя в объединенном новом парламенте.
"Я думаю, что сейчас об этом еще говорить рано. Минимум еще два года мы должны работать - имеется в виду, парламент в этой конфигурации, и мы должны сейчас сосредоточиться на наших текущих задачах", - заявил Маулен Ашимбаев.
И напомнил, что является сенатором, назначенным по квоте главы государства.
"Срок моих полномочий определяет президент. Поэтому мы сейчас сосредоточены на принятии тех законов, которые вытекают из послания - Цифровой кодекс, Строительный кодекс, закон о банках и так далее.
Что будет дальше - это, я думаю, более отдаленная перспектива. Для нас сейчас более важно принять те нормативно-правовые акты, которые будут дальше развивать нашу страну именно в эпоху ИИ и цифровых технологий", - добавил спикер сената.
Также Маулен Ашимбаев высказался о предложении президента сделать парламент в Казахстане однопалатным - по его словам, парламентская реформа является логическим продолжением взвешенного курса президента на построение справедливого и сильного Казахстана.
Напомним, в рамках послания народу Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат.
Он добавил, что для решения этого вопроса будет проведен референдум.
Государственный советник Ерлан Карин прокомментировал предложение президента Токаева о внесении изменений в Конституцию и реформировании парламента, отметив, что речь не идет о немедленных выборах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2285061-ob-etom-eshche-rano-govorit-spiker-senata-o-meste-v-novom-parlamente/
