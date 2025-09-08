"Хорошо поработали": в Казахстане переименуют комитет по возврату активов, заявил Токаев
Опубликовано:
В своем послании народу президент Касым-Жомарт Токаев заявил о хорошей работе комитета по возврату незаконных активов – теперь комитет будет носить другое название, передает корреспондент NUR.KZ.
"Время переименовать Комитет по возврату незаконных активов Генеральной прокуратуры в Комитет по защите прав инвесторов. Надо сказать, что Генеральная прокуратура хорошо поработала с владельцами незаконных активов. В казну возвращено около 850 млрд тенге", - заявил Токаев.
Он добавил, что на эти средства были построены школы, спортивные сооружения, объекты здравоохранения и водной инфраструктуры.
"Ожидается поступление дополнительных сумм в республиканский бюджет", - отметил президент.
Сегодня президент сообщил, что в Казахстане будет создано Министерство по искусственному интеллекту.
"На базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист на уровне вице-премьера, - сказал президент.
Еще, по словам главы государства, важным шагом станет принятие Закона "О банках", учитывающего технологические изменения и потребности экономики.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2283453-horosho-porabotali-v-kazahstane-pereimenuyut-komitet-po-vozvratu-aktivov-zayavil-tokaev/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах