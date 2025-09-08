"Хорошо поработали": в Казахстане переименуют комитет по возврату активов, заявил Токаев

В своем послании народу президент Касым-Жомарт Токаев заявил о хорошей работе комитета по возврату незаконных активов – теперь комитет будет носить другое название, передает корреспондент NUR.KZ.

"Время переименовать Комитет по возврату незаконных активов Генеральной прокуратуры в Комитет по защите прав инвесторов. Надо сказать, что Генеральная прокуратура хорошо поработала с владельцами незаконных активов. В казну возвращено около 850 млрд тенге", - заявил Токаев.

Он добавил, что на эти средства были построены школы, спортивные сооружения, объекты здравоохранения и водной инфраструктуры.

"Ожидается поступление дополнительных сумм в республиканский бюджет", - отметил президент.

Сегодня президент сообщил, что в Казахстане будет создано Министерство по искусственному интеллекту.

"На базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист на уровне вице-премьера, - сказал президент.

Еще, по словам главы государства, важным шагом станет принятие Закона "О банках", учитывающего технологические изменения и потребности экономики.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.