Послание Токаева народу: Кошанов созвал совместное заседание палат парламента

Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат парламента в ближайший понедельник, 8 сентября.

"Созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 8 сентября 2025 года в 11.00 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.

Ранее пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева сообщил, что глава государства выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат парламента.

Напомним, во вторник, 2 сентября, состоялось палат парламента Казахстана в связи с началом нового политического сезона. На заседании присутствовали все депутаты.

До этого совместное заседание палат состоялось 30 июня. Тогда был завершен предыдущий политический сезон и депутаты мажилиса и сената ушли на каникулы.

