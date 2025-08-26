Стало известно, когда Касым-Жомарт Токаев выступит перед казахстанцами с ежегодным посланием, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента.

Как сообщил пресс-секретарь президента в Telegram-канале, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат парламента.

Напомним, в прошлом году глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным посланием 2 сентября. Оно было посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

Отметим, в совместном заседании палат парламента принимают участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Тогда мы публиковали полный текст речи президента.

Также отметим, что 2 сентября 2024 года в Казахстане стартовал новый политический сезон и новая сессия парламента РК восьмого созыва - с 28 июня депутаты парламента находились на каникулах.

Тогда же, 28 июня, состоялось последнее совместное заседание палат парламента - члены мажилиса и сената подвели итоги своей работы и завершили сессию.

