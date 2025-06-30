Депутаты парламента Казахстана ушли на каникулы

Депутаты сената и мажилиса парламента уходят на каникулы. Об этом стало известно во время начавшегося сегодня совместного заседания палат, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутаты мажилиса и сената парламента Казахстана завершают политический сезон.

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов в своей речи, в которой подвел итоги работы парламента, поблагодарил депутатов и госорганы за плодотворную совместную работу и выразил надежду на то, что и в следующем политсезоне работа будет продолжена на том же уровне.

"Президент страны дал положительную оценку работе депутатов парламента, которые успешно несут свою службу и проявляют гражданскую и политическую ответственность. На следующей сессии мы продолжим работу над важными поручениями главы государства", - отметил Кошанов.

Отметим, ранее распоряжение о проведении совместного заседания палат парламента подписал ранее председатель Ерлан Кошанов. При этом на прошлой неделе уже состоялось одно совместное заседание палат парламента.

Напомним, что 2 сентября 2024 года в Казахстане начался текущий политический сезон и текущая сессия парламента РК восьмого созыва. В тот день палаты провели совместное заседание, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу.

Традиционно в конце июня депутаты уходят на каникулы, например, в прошлом году 28 июня, состоялось последнее совместное заседание палат парламента - члены мажилиса и сената подвели итоги своей работы и завершили сессию.