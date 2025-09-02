Совместное заседание палат парламента прошло в Астане (видео)

В Астане во вторник, 2 сентября, состоялось совместное заседание палат парламента Казахстана в связи с началом нового политического сезона, передает корреспондент NUR.KZ.

Повестка заседания - открытие четвертой сессии VIII созыва парламента.

На заседании присутствовали все депутаты.

"Как вам известно, в настоящее время проходит официальный визит главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Китайскую Народную Республику.

Позвольте мне как председателю мажилиса парламента по поручению президента Республики Казахстан объявить четвертую сессию парламента Республики Казахстан VIII созыва открытой", – отметил Кошанов.

Согласно информации на сайте ИПС "Әділет", совместное заседание палат парламента созывает председатель мажилиса, заблаговременно информируя депутатов палат. В этом случае председатель мажилиса издает распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, о чем извещает депутатов парламента.

Совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00, с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00. Парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания палат.

Последнее совместное заседание палат состоялось 30 июня. Тогда был завершен предыдущий политический сезон и депутаты мажилиса и сената ушли на каникулы. Председатель мажилиса Ерлан Кошанов, подводя итоги работы парламента, поблагодарил депутатов и госорганы за плодотворную совместную работу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.