Совместное заседание палат парламента прошло в Астане (видео)
Опубликовано:
В Астане во вторник, 2 сентября, состоялось совместное заседание палат парламента Казахстана в связи с началом нового политического сезона, передает корреспондент NUR.KZ.
Повестка заседания - открытие четвертой сессии VIII созыва парламента.
На заседании присутствовали все депутаты.
"Как вам известно, в настоящее время проходит официальный визит главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Китайскую Народную Республику.
Позвольте мне как председателю мажилиса парламента по поручению президента Республики Казахстан объявить четвертую сессию парламента Республики Казахстан VIII созыва открытой", – отметил Кошанов.
Согласно информации на сайте ИПС "Әділет", совместное заседание палат парламента созывает председатель мажилиса, заблаговременно информируя депутатов палат. В этом случае председатель мажилиса издает распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, о чем извещает депутатов парламента.
Совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00, с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00. Парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания палат.
Последнее совместное заседание палат состоялось 30 июня. Тогда был завершен предыдущий политический сезон и депутаты мажилиса и сената ушли на каникулы. Председатель мажилиса Ерлан Кошанов, подводя итоги работы парламента, поблагодарил депутатов и госорганы за плодотворную совместную работу.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2281269-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta-nachalos-v-astane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах