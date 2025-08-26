Требования к знанию языка и Конституции при получении гражданства изменили в Казахстане
Опубликовано:
В Казахстане вступили в силу изменения в приказ Министерства науки и высшего образования, в котором утверждены правила о получении гражданства нашей страны, передает NUR.KZ.
Миннауки внесло изменения в приказ, определяющий минимальный уровень владения государственным языком, знания основ Конституции РК и истории Казахстана, необходимых для приобретения или восстановления гражданства нашей страны.
Приказ доступен на портале Эталонного банка нормативно-правовых актов. Вот какие результаты теперь нужно набрать при сдаче тестирования для получения гражданства:
- не менее 15 баллов - при сдаче теста по казахскому языку;
- не менее 20 баллов - знание основ Конституции РК;
- не менее 15 баллов по истории.
Отметим, что приказ был опубликован накануне и уже сегодня вступил в силу.
Напомним, в июне этого года стало известно, что в Казахстане изменят требования к знанию государственного языка и Конституции для приема в гражданство.
В мае 2024 года глава Миннауки и высшего образования на брифинге в кабмине рассказал, как и кто будет сдавать тесты на получение и восстановление гражданства Казахстана. Тогда же в МВД напомнили, что знание госязыка, основ истории и Конституции Казахстана станут обязательным условием для получения гражданства страны.
Также мы писали, что для получения гражданства Казахстана теперь также нужен сертификат на знание госязыка. Такие поправки внесены в правила приема, оформления и рассмотрения заявлений на гражданство РК.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2279229-trebovaniya-k-znaniyu-yazyka-i-konstitucii-dlya-polucheniya-grazhdanstva-izmenili-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах