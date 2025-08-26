Требования к знанию языка и Конституции при получении гражданства изменили в Казахстане

В Казахстане вступили в силу изменения в приказ Министерства науки и высшего образования, в котором утверждены правила о получении гражданства нашей страны, передает NUR.KZ.

Миннауки внесло изменения в приказ, определяющий минимальный уровень владения государственным языком, знания основ Конституции РК и истории Казахстана, необходимых для приобретения или восстановления гражданства нашей страны.

Приказ доступен на портале Эталонного банка нормативно-правовых актов. Вот какие результаты теперь нужно набрать при сдаче тестирования для получения гражданства:

не менее 15 баллов - при сдаче теста по казахскому языку;

не менее 20 баллов - знание основ Конституции РК;

не менее 15 баллов по истории.

Отметим, что приказ был опубликован накануне и уже сегодня вступил в силу.

Напомним, в июне этого года стало известно, что в Казахстане изменят требования к знанию государственного языка и Конституции для приема в гражданство.

В мае 2024 года глава Миннауки и высшего образования на брифинге в кабмине рассказал, как и кто будет сдавать тесты на получение и восстановление гражданства Казахстана. Тогда же в МВД напомнили, что знание госязыка, основ истории и Конституции Казахстана станут обязательным условием для получения гражданства страны.

Также мы писали, что для получения гражданства Казахстана теперь также нужен сертификат на знание госязыка. Такие поправки внесены в правила приема, оформления и рассмотрения заявлений на гражданство РК.

