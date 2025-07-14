Требования к знанию госязыка и Конституции для получения гражданства хотят изменить в Казахстане
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Изменить требования к знанию государственного языка и Конституции для приема в гражданство предложили в Казахстане - проект опубликован на портале "Открытые НПА".
Проект изменений в приказ об утверждении объема знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции РК, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК подготовило Миннауки и высшего образования.
В новом проекте документа предлагается скорректировать минимальные пороговые баллы по каждой дисциплине:
- государственный язык - не менее 15 баллов;
- основы Конституции РК - не менее 20 баллов;
- история Казахстана - не менее 15 баллов.
В старой редакции были следующие пороговые баллы: не менее 36 баллов по государственному языку и не менее 9 баллов по Конституции.
Требования по истории остаются прежними.
"Принятие проекта позволит обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию претендентов на гражданство Республики Казахстан по каждой дисциплине и снизить пороговый уровень на 10%", - считают в ведомстве.
Согласно информации на официальном сайте "Электронного правительства", иностранцы, не обладающие правом на прием в гражданство в упрощенном порядке, и желающие принять гражданство РК, должны обратиться с заявлением-ходатайством в территориальные подразделения миграционной службы по месту своего постоянного проживания. Заявление-ходатайство подается на имя президента РК. В заявлении должны быть указаны мотивы принятия в гражданство.
Упрощенный (регистрационный) порядок приема в гражданство осуществляется в соответствии с заключенными Республикой Казахстан международными соглашениями. В настоящее время упрощенный порядок действует в отношении следующих лиц:
- граждан Российской Федерации;
- граждан Республики Беларусь;
- граждан Республики Кыргызстан;
- иностранок, состоящих в браке с гражданином Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264862-trebovaniya-k-znaniyu-gosyazyka-i-konstitucii-dlya-polucheniya-grazhdanstva-hotyat-izmenit-v-kazahstane/
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