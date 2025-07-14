Требования к знанию госязыка и Конституции для получения гражданства хотят изменить в Казахстане

Изменить требования к знанию государственного языка и Конституции для приема в гражданство предложили в Казахстане - проект опубликован на портале "Открытые НПА".

Проект изменений в приказ об утверждении объема знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции РК, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК подготовило Миннауки и высшего образования.

В новом проекте документа предлагается скорректировать минимальные пороговые баллы по каждой дисциплине:

государственный язык - не менее 15 баллов;

основы Конституции РК - не менее 20 баллов;

история Казахстана - не менее 15 баллов.

В старой редакции были следующие пороговые баллы: не менее 36 баллов по государственному языку и не менее 9 баллов по Конституции.

Требования по истории остаются прежними.

"Принятие проекта позволит обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию претендентов на гражданство Республики Казахстан по каждой дисциплине и снизить пороговый уровень на 10%", - считают в ведомстве.

Согласно информации на официальном сайте "Электронного правительства", иностранцы, не обладающие правом на прием в гражданство в упрощенном порядке, и желающие принять гражданство РК, должны обратиться с заявлением-ходатайством в территориальные подразделения миграционной службы по месту своего постоянного проживания. Заявление-ходатайство подается на имя президента РК. В заявлении должны быть указаны мотивы принятия в гражданство.

Упрощенный (регистрационный) порядок приема в гражданство осуществляется в соответствии с заключенными Республикой Казахстан международными соглашениями. В настоящее время упрощенный порядок действует в отношении следующих лиц:

граждан Российской Федерации;

граждан Республики Беларусь;

граждан Республики Кыргызстан;

иностранок, состоящих в браке с гражданином Казахстана.

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