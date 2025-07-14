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    Требования к знанию госязыка и Конституции для получения гражданства хотят изменить в Казахстане

    Опубликовано:

    Девушка держит казахстанский паспорт в руке
    Казахстанский паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    Изменить требования к знанию государственного языка и Конституции для приема в гражданство предложили в Казахстане - проект опубликован на портале "Открытые НПА".

    Проект изменений в приказ об утверждении объема знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции РК, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК подготовило Миннауки и высшего образования.

    В новом проекте документа предлагается скорректировать минимальные пороговые баллы по каждой дисциплине:

    • государственный язык - не менее 15 баллов;
    • основы Конституции РК - не менее 20 баллов;
    • история Казахстана - не менее 15 баллов.

    В старой редакции были следующие пороговые баллы: не менее 36 баллов по государственному языку и не менее 9 баллов по Конституции.

    Требования по истории остаются прежними.

    "Принятие проекта позволит обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию претендентов на гражданство Республики Казахстан по каждой дисциплине и снизить пороговый уровень на 10%", - считают в ведомстве.

    Согласно информации на официальном сайте "Электронного правительства", иностранцы, не обладающие правом на прием в гражданство в упрощенном порядке, и желающие принять гражданство РК, должны обратиться с  заявлением-ходатайством в территориальные подразделения миграционной службы по месту своего постоянного проживания. Заявление-ходатайство подается на имя президента РК. В заявлении должны быть указаны мотивы принятия в гражданство.

    Упрощенный (регистрационный) порядок приема в гражданство осуществляется в соответствии с заключенными Республикой Казахстан международными соглашениями. В настоящее время упрощенный порядок действует в отношении следующих лиц:

    • граждан Российской Федерации;
    • граждан Республики Беларусь;
    • граждан Республики Кыргызстан;
    • иностранок, состоящих в браке с гражданином Казахстана.

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