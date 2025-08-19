Токаев пришел в здание столичного КНБ: в Акорде рассказали подробности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел новое здание департамента Комитета национальной безопасности по городу Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации Акорды, в ходе посещения Касым-Жомарту Токаеву представили оперативный центр, рабочие кабинеты сотрудников и специализированные служебные помещения, полностью отвечающие современным требованиям.

"Президент дал положительную оценку проведенной работе по строительству нового здания, оснащенного необходимой материально-технической базой для обеспечения безопасности жителей столицы", - сказано в сообщении.

Напомним, в июне этого года Токаев подписал закон, упраздняющий местную полицейскую службу. В апреле этого года депутаты мажилиса уже одобрили проект закона, которым предлагается реорганизовать местную полицейскую службу.

Кроме того, в конце июня Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ.

Также президентом был подписан закон "О территориальной обороне". Закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны Республики Казахстан

