Токаев пришел в здание столичного КНБ: в Акорде рассказали подробности
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел новое здание департамента Комитета национальной безопасности по городу Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По информации Акорды, в ходе посещения Касым-Жомарту Токаеву представили оперативный центр, рабочие кабинеты сотрудников и специализированные служебные помещения, полностью отвечающие современным требованиям.
"Президент дал положительную оценку проведенной работе по строительству нового здания, оснащенного необходимой материально-технической базой для обеспечения безопасности жителей столицы", - сказано в сообщении.
Напомним, в июне этого года Токаев подписал закон, упраздняющий местную полицейскую службу. В апреле этого года депутаты мажилиса уже одобрили проект закона, которым предлагается реорганизовать местную полицейскую службу.
Кроме того, в конце июня Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ.
Также президентом был подписан закон "О территориальной обороне". Закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны Республики Казахстан
