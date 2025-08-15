Токаев предложил внести поправки в закон "О статусе педагога" для защиты прав учителей
Касым-Жомарт Токаев на августовской конференции педагогов заявил, что вопрос защиты прав учителей всегда должен быть в зоне особого внимания, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Я уже говорил о том, что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности. Однако, зачастую на местах власти грубо нарушают требования закона. Прокуратура должна пресекать подобные нарушения. Также считаю, что нецелесообразно за любой несчастный случай с участием детей сразу же наказывать учителей. Если подобный инцидент произошел вне школы или из-за безответственности родителей, то педагог не должен нести ответственности за него", - заявил Токаев.
Он напомнил, что директор и учителя были привлечены к ответственности и уволены из-за трагического происшествия с участием выпускников в Алматинской области.
"Считаю правильным, что министерство заступилось за руководство и педагогов школы. Нельзя допустить, чтобы подобные случаи повторялись. Предлагаю внести поправки в Закон «О статусе педагога» для защиты прав учителей. Задача государства — максимально повысить авторитет и статус педагога в обществе", - добавил президент.
Также он высказался о случае, когда в Мангистауской области произошло отравление детей некачественными продуктами питания.
"После этого вопиющего происшествия министерство здравоохранения взяло на контроль качество школьного питания. Это очень правильное решение. В целом, сфера образования является стратегически важной для государства. Поэтому компетентные государственные органы должны быть активно вовлечены в ее развитие.
В конце концов, благополучие детей, их здоровье и качественные знания напрямую", - заявил Токаев.
Напомним, сегодня глава государства принял участие в республиканской Августовской конференции учителей. В своем выступлении он высказался о разнице в оснащении городских и сельских школ.
Он заявил, что учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и уметь применять новые технологии в педагогической практике.
Еще Токаев высказался о нынешнем укладе власти в Казахстане. Президент отметил, что во власти больше нет семейно-клановой системы.
