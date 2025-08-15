"Расслабляться нельзя": Токаев обратился к правительству и акимам из-за оснащения школ

Касым-Жомарт Токаев, выступая на августовской конференции учителей высказался о том, как важно применять новые технологии и иметь доступ к ним, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Но предстоит еще много работы. Расслабляться нельзя. Правительству и акимам необходимо уделить особое внимание решению данных задач. В частности, следует оснастить образовательные учреждения необходимым интерактивным оборудованием. Важно обеспечить всех школьников доступом к цифровым платформам с обучающим контентом, в том числе электронными учебниками. Все материалы при этом должны пройти тщательную экспертизу", - отметил президент.

По словам главы государства, еще одна приоритетная задача - необходимо целенаправленно обучать детей с раннего возраста технологиям искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что эти навыки станут залогом их конкурентоспособности в современном мире.

"То же самое касается и педагогов – учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и уметь применять новые технологии в педагогической практике.

В целом, надо в полной мере использовать возможности цифровизации и искусственного интеллекта, чтобы вывести систему образования на качественно новый уровень. Уверен, вы будете в авангарде технологической модернизации всей страны и приложите максимум усилий для трансформации нашего общества в по-настоящему прогрессивную и развитую нацию", - заявил Токаев.

Напомним, сегодня глава государства принял участие в республиканской Августовской конференции учителей. В своем выступлении он высказался о разнице в оснащении городских и сельских школ.

Еще Токаев высказался о нынешнем укладе власти в Казахстане. Президент отметил, что во власти больше нет семейно-клановой системы.

