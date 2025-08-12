На слухи о своей доле в иностранном вузе в Казахстане ответил глава Миннауки

На брифинге в правительстве у главы Миннауки спросили, действительно ли у него есть доля в одном из иностранных вузов в стране, как об этом пишут в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

"Абсолютно не соответствует действительности данная информация. Почему? Потому что это зарубежные крупные университеты. Представьте, есть британский университет Cardiff University с двухсотлетней историей. Во-первых, есть жесткое законодательное регулирование деятельности в части коррупции, передачи долей в самой Великобритании.

Британские университеты очень сильно дорожат репутацией своей, которая веками складывалась. Там любые подарки оговариваются, которые зарубежным гражданам могут быть использованы. Очень жестко регулируется", - заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Министр добавил, что у него уже был случай с клеветой в его адрес.

"У меня был такой даже судебный случай, когда известный журналист наш оклеветал меня. Приходили правозащитники в суд, вызывали представителей британских университетов тоже. Это было в 2022-м году, если не ошибаюсь, или 2023-м.

Задавал вопрос судья: "Утверждается, что господин Нурбек, когда возглавлял Болашак, какую-то имел долю тех программ". (Профессор - прим.авт.) говорит: "Вы что, с ума сошли? Мы ради нескольких десятков тысяч долларов репутацией Кембриджа с 500-летней историей будем рисковать? Вы что, у нас настолько жестко это все регулируется". Поэтому слухи были, есть и будут. Сплетни были, есть и будут", - заявил Саясат Нурбек.

Он добавил, что при попытке с его стороны как-то неофициально договориться с университетами, это бы оказалось в зарубежных СМИ – в пример он привел Великобританию, где о любых попытках давления принято открыто писать.

Отметим, что в последнее время филиалы иностранных вузов стали активно открываться в Казахстане.

В июле этого года мы писали, что в Талдыкоргане на базе Жетысуского университета имени И. Жансугурова открыт филиал политехнического университета Марке (Marche Polytechnic University, Италия).

В конце июня сообщалось, что в текущем году в Казахстане начнут работу филиалы сразу 10 зарубежных вузов. Увеличится и количество обучающихся студентов из других государств.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, какие зарубежные вузы откроют свои филиалы в Казахстане. Он перечислил российский, турецкий, пекинский и ирландский университеты, а также сказал, что ведутся работы по сотрудничеству с университетами KAIST и Woosong в Южной Корее.

Также министр Саясат Нурбек рассказывал, филиалы каких вузов Южной Кореи хотят открыть в Казахстане. Сообщалось и о том, что в Астане откроют филиал китайского вуза, где учился Токаев.

