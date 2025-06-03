Заторы на границе Казахстана и России: В "КазАвтоЖол" сделали заявление

В "КазАвтоЖол" прокомментировали информацию о возникших заторах из-за дорожных работ на участке трассы "Актобе - Мартук - граница РФ", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Очереди у казахстанско-российской границы вновь вызвали обсуждение в соцсетях. Водители жалуются на ситуацию с заторами у пропускного пункта "Жайсан" в Актюбинской области.

"В связи с появившейся информацией о возникшем скоплении грузового автотранспорта на подъезде к ПП "Жайсан" по причине проводимых дорожных работ, сообщаем следующее.

Общая протяженность автодороги "Актобе - Мартук - граница РФ (на Оренбург)" составляет 92 км. С 22 мая 2025 года на участке км 54-84 и 95-99 начаты работы по среднему ремонту дорожного покрытия (всего 34 км). По состоянию на 3 июня 2025 года выполнено устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия протяженностью 3,5 км.

Важно подчеркнуть, что с момента начала ремонта (13 дней) случаев скопления транспортных средств на данном участке по причине дорожных работ не зафиксировано. Движение по ремонтируемым отрезкам, включая объездной путь на км 96–98, осуществляется в штатном режиме в соответствии с утвержденным ордером на проведение работ. Препятствий для движения нет", - говорится в Телеграм-канале "КазАвтоЖол".

В "КазАвтоЖол" отметили, что остаточный объем работ перед пунктом пропуска "Жайсан" составляет 1 км покрытия в два слоя.

"При этом организация движения осуществляется таким образом, чтобы не создавать заторов. Таким образом, текущие дорожные работы не являются причиной образования заторов или скоплений на границе", - заключили в ведомстве

.Отметим, что ранее в КГД заявили, что с 13 мая 2025 года перед пунктом пропуска "Жайсан", на трассе "Самара - Шымкент", идут масштабные дорожные работы. Из-за ремонта участок дороги перекрыт, движение регулируется временным светофором и шлагбаумом. Именно это, по информации КГД, резко снизило пропускную способность трассы.

“Из-за ремонта участок дороги перекрыт, движение регулируется временным светофором и шлагбаумом. Это резко снизило пропускную способность трассы. Ремонт планируют завершить к 7 июня, но пока грузовики вынуждены двигаться медленно – отсюда и пробки”, – объяснили тогда в ведомстве.

В КГД также отметили: еще одна причина очередей - разница в загруженности на двух сторонах границы. Казахстанский пункт работает в четыре полосы, тогда как в российском "Сагарчине" открыты только две. Это создает дисбаланс и замедляет процесс.

Напомним, с 19 по 30 мая казахстанцев предупреждали, что возможно скопление транспортных средств на автомобильных пунктах пропуска "Сырым" и "Таскала" в связи с ремонтными работами с российской стороны.