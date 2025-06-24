Председатель мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат парламента, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал мажилиса.

Оно состоится 27 июня 2025 года в 10:00. Подписано соответствующее распоряжение.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 27 июня 2025 года в 10.00 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.

Напомним, что 2 сентября 2024 года в Казахстане начался текущий политический сезон и текущая сессия парламента РК восьмого созыва. В тот день палаты провели совместное заседание, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу.

Традиционно в конце июня депутаты уходят на каникулы, например, в прошлом году 28 июня, состоялось последнее совместное заседание палат парламента - члены мажилиса и сената подвели итоги своей работы и завершили сессию.