Слухи о роспуске правительства Казахстана осенью прокомментировал Скляр

Заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Дворца независимости рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать осенью выборов в парламент, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сообщили о слухах, что осенью ожидаются внеочередные выборы в парламент. При этом они напомнили, что когда парламент уходит, то и правительство должно уходить в отставку. Представители СМИ поинтересовались, имеют ли данные слухи основания.

"Я вижу и читаю эти слухи в СМИ. Никакой почвы они под собой не имеют. Я абсолютно уверен, что устойчивая система парламентаризма, которая работает, показывает свою эффективность. Я лично не вижу никаких для этого оснований", - заявил в ответ Роман Скляр.

Напомним, слухи о досрочных парламентских выборах в стране в январе этого года комментировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу, - сказал президент.

Тогда же Токаев дал большое интервью, в котором прокомментировал слухи о переходе Казахстана к парламентской системе.

Напомним, последний раз правительство уходило в отставку в феврале 2024 года.