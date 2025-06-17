Слухи о роспуске правительства Казахстана осенью прокомментировал Скляр
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Заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Дворца независимости рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать осенью выборов в парламент, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты сообщили о слухах, что осенью ожидаются внеочередные выборы в парламент. При этом они напомнили, что когда парламент уходит, то и правительство должно уходить в отставку. Представители СМИ поинтересовались, имеют ли данные слухи основания.
"Я вижу и читаю эти слухи в СМИ. Никакой почвы они под собой не имеют. Я абсолютно уверен, что устойчивая система парламентаризма, которая работает, показывает свою эффективность. Я лично не вижу никаких для этого оснований", - заявил в ответ Роман Скляр.
Напомним, слухи о досрочных парламентских выборах в стране в январе этого года комментировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу, - сказал президент.
Тогда же Токаев дал большое интервью, в котором прокомментировал слухи о переходе Казахстана к парламентской системе.
Напомним, последний раз правительство уходило в отставку в феврале 2024 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2256510-sluzhi-o-rospuske-pravitelstva-kazahstana-osenyu-prokommentiroval-sklyar/
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