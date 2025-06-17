Аким Павлодарской области ушел в отпуск и рассказал, чем будет заниматься
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Аким Павлодарской области Асаин Байханов обратился к жителям региона в связи со своим летним отпуском, который продлится более двух недель, передает NUR.KZ.
Как сообщил на своей странице в Instagram глава региона, с 15 июня по 2 июля он будет находиться в трудовом отпуске, который проведет в кругу своей семьи, среди родных и близких.
"Планирую посвятить это время восстановлению сил и новым проектам, которые будут работать во благо нашего региона", - уточнил Асаин Байханов.
В период своего отсутствия аким Павлодарской области предложил местным жителям для оперативного решения возникающих вопросов обращаться через официальные страницы акиматов городов и районов.
В комментариях к публикации он закрепил список официальных аккаунтов в Instagram с указанием, к акимату какого района или города относится тот или иной аккаунт.
"Надеюсь, это поможет вам быстро найти нужные контакты и получить необходимую помощь", - отметил глава региона.
Ранее в Актобе суд вынес решение по делу о сорванных тюльпанах, с которыми сфотографировалась аким сельского округа имени Кудайбергена Жубанова Ляззат Бердибаева. Женщина вместе со своей семьей отдыхала на природе, когда ее дети сорвали 10-15 тюльпанов и подарили их матери. Фото акима с цветами распространилось в соцсетях.
А аким Костаная Марат Жундубаев предложил учителям патрулировать водоемы в летний период, что вызвало критику со стороны педагогов. В управлении образования заявили, что это не является работой педагогов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2256318-akim-pavlodarskoy-oblasti-ushel-v-otpusk-i-rasskazal-chem-budet-zanimatsya/
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