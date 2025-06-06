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    Политика

      "Праздник взаимопонимания и согласия": Токаев поздравил казахстанцев с Курбан айт

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Казахстана с праздником Курбан айт. Поздравление опубликовано в Telegram-канале Акорды, передает NUR.KZ.

      "Дорогие соотечественники! Поздравляю со священным для всех мусульман праздником Курбан айт, олицетворяющим созидание, добро и милосердие!

      В эти благословенные дни принято помогать нуждающимся, что стало нашей исконной традицией, передающейся из поколения в поколение. Ислам учит почтительности друг к другу и заботе о ближних, призывает к солидарности и взаимоуважению. Именно благодаря таким непреходящим ценностям укрепляется единство нашего народа.

      Курбан айт - праздник взаимопонимания и согласия. Сохраняя стабильность в стране и сплоченность в обществе, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь наших стратегических целей. Вместе мы построим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. Пусть сбудутся все светлые пожелания, высказанные в эти дни!

      Желаю благополучия каждой семье! С праздником Курбан айт!" - отмечается в поздравлении.

      Ранее Духовное управление мусульман Казахстана представило расписание айт-намаза, который пройдет в первый день празднования Курбан айт, 6 июня.

      Позже в Духовном управлении мусульман Казахстана рассказали о запуске сайта для дистанционного проведения обряда жертвоприношения к празднику Курбан айт.

      4 июня ДУМК запустило официальную онлайн-платформу для жертвоприношений и предупредило граждан о вероятности появления мошеннических сайтов.

      Добавим, как указано в календаре праздничных и выходных дней на официальном сайте "Электронного правительства", в 2025 году первый день Курбан айта приходится на пятницу, 6 июня.

      При этом, согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК, в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

      В законе предусмотрено, что когда этот праздник выпадает на субботу или воскресенье, он не переносится на следующий рабочий день. При этом, выпадая на будние дни, является выходным. Это значит, что на следующей неделе казахстанцев, помимо основных выходных, ждет дополнительный день отдыха - пятница, 6 июня.

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