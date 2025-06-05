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"Это долг": замминистра обороны о задержании казахстанских призывников на улицах

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Военнослужащий в форме
Военнослужащий. Иллюстративное фото: gov.kz

В кулуарах сената замминистра обороны Султан Камалетдинов прокомментировал публикации в соцсетях о задержаниях казахстанских призывников на улицах, передает корреспондент NUR.KZ.

"К сожалению, такие факты имеют место быть. Это недопустимо. Но в Конституции РК нет добровольного (несения службы - прим.авт.), там есть обязанность гражданина и его долг. Он обязан выполнять. Если он не выполняет, то закон должен действовать в отношении этого гражданина", - сообщил Султан Камалетдинов.

Также у замглавы Минобороны спросили, принимаются ли меры в отношении сотрудников, которые забирают парней в армию прямо на улицах.

"Такие факты были, они имеют место, к сожалению. Если гражданин считает, что его права ущемлены, у нас правовое государство, он имеет право обратиться в суд. За период, который я осуществляю свои полномочия в должности первого замминистра обороны и начальника Генштаба, таких фактов не было", - добавил Камалетдинов.

В ноябре прошлого года замминистра обороны Шайх-Хасана Жазыкбаева спросили, почему казахстанских парней призывного возраста буквально ловят на улицах и отправляют в армию.

Добавим, в начале сентября 2024 года в Казахстане запустили петицию против срочной военной службы. В качестве аргументов авторы петиции привели такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

В Министерстве обороны Казахстана в ответ напомнили, что в соответствии с законодательством страны предметом петиции не могут быть вопросы обороны. Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства, заявили в ведомстве, пояснив, что отмена срочной службы повлечет подрыв безопасности всего государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2252535-eto-dolg-zamministra-oborony-o-zaderzhanii-kazahstanskih-prizyvnikov-na-ulicah/