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Акимов наделят новой функцией в сфере обороны в Казахстане

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Мужчина в деловом костюме держит в руках ручку
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутаты на заседании сената одобрили в двух чтениях закон "О территориальной обороне Республики Казахстан", которым расширяются функции акимов на местах, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос о полномочиях акимов поднял депутат сената Марат Кожаев.

"Статья 13 данного закона устанавливает, что аким является начальником территориальной обороны соответствующей административной территориальной единицы, и несет ответственность за ее организацию и состояние.

В этой связи у меня возникает вопрос: как будет выстроена эта вертикаль подчиненности и отчетности?

Будет ли издан подзаконный нормативный, правовой акт, определяющий, какие решения принимает Министерство обороны, какие решения принимает аким, чтобы избежать дублирования или пробелов в вопросах организации и ведения территориальной обороны?", - поинтересовался он.

В ответ первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов подтвердил, что такая норма законом предусмотрена.

"Руководитель местного исполнительного органа (акимата) является начальником зоны территориальной обороны. Подчиненность - после принятия данного закона будет разрабатываться ряд подзаконных актов. Разработан указ президента об организации системы территориальной обороны.

Нормативно-правовой акт будет закрытого характера, в нем будут предусмотрены все вопросы подчиненности и ответственности уполномоченных органов, Министерства обороны и местного исполнительного органа", - заявил он.

Напомним, также ранее в феврале сообщалось, что акиматы наделят новыми полномочиями. В частности, наделяются компетенцией министерство и местные исполнительные органы по проведению оценки сейсмической опасности, предусматриваются мероприятия по защите населения от землетрясений и ликвидации их последствий.

Что касается законопроекта о территориальной обороне, напомним, в конце апреля Минобороны пришлось опровергать фейк, связанный с этим направлением. В зарубежных СМИ тогда появилась информация, что Астана развернет на границе с Россией крупнейшую группировку бригад территориальной обороны - якобы на случай конфликта.

По самому закону сообщалось, что его целью является повышение обороноспособности Казахстана, обеспечение безопасности населения, объектов территориальной обороны и защита территории страны в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Законопроектом вводятся новые для системы обороны Казахстана понятия "доброволец" и "формирование самообороны": предусматривается возможность граждан страны вступать добровольцами в формирования самообороны в период мобилизации, военного положения и в военное время.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2252523-akimov-nadelyat-novoy-funkciey-v-sfere-oborony-v-kazahstane/