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Увольнять неэффективных акимов через два года работы предложил депутат

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Расстроенный мужчина в деловом костюме
Чиновник. Иллюстративное фото: Ivan-balvan / Getty Images

На правчасе в мажилисе депутат Бакытжан Базарбек предложил ввести испытательный срок для акимов на два года, а затем оценивать результат их работы, передает корреспондент NUR.KZ.

"После назначения областных акимов и акимов городов республиканского значения ввести так называемый двухлетний испытательный период, который будет обязательно включать такие макроэкономические показатели, как уровень доходности региона, степень собираемости налогов, индустриальные инновационные нововведения и стартапы, рейтинг экономического роста региона, инвестиционная привлекательность региона, количество привлеченных инвесторов, созданных рабочих мест и реально введенных в строй промышленных предприятий.

Нет результатов - аким должен сложить полномочия из-за неэффективности. Думаю, такой радикальный подход ждет наш народ", - заявил депутат Бакытжан Базарбек.

Также он предложил сделать общедоступным объемы инвестиций в различные проекты в регионе и создать публичную карту, по которой можно будет оценить работу акимов.

Напомним, в октябре прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, какими должны быть акимы.

По его мнению, акимами должны становиться деятельные граждане, неравнодушные к судьбе своей страны.

"Именно таким людям необходимо оказывать всестороннюю поддержку. Особенно важно, чтобы депутаты маслихата и акимы работали слаженно, ведь их можно назвать двумя столпами государства в регионах", - отмечал президент.

Стоит также упомянуть, что в 2023 году в РК начали проводить выборы акимов районов и городов областного значения.

Также в своем послании народу 2 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос прямых выборов акимов в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2251437-uvolnyat-neeffektivnyh-akimov-cherez-dva-goda-raboty-predlozhil-deputat/