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Выборы акимов в Казахстане: 249 претендентов выдвинули свои кандидатуры

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Женщина бросает бюллетень в урну
Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ЦИКе подвели итоги выдвижения кандидатов в акимы районов и городов областного значения в пилотном режиме, передает корреспондент NUR.KZ.

Зампред Центризбиркома Константин Петров озвучил итоги на основании сведений территориальных избирательных комиссий.

"На 45 должностей акимов выдвинуто 249 претендентов. Средняя конкуренция — 5,53 претендента на одно место.

Максимальная конкуренция — 9 претендентов на место в городе Курчатов и ряде районов. Самая низкая — 3 претендента в Жаксинском районе Акмолинской области, Исатайском районе Атырауской области, Каратубинскиом районе ЗКО, Алтынсаринском, Денисовском и Карабалыкском районах Костанайской области", — сообщил он.

Большинство (почти 64%) претендентов — самовыдвиженцы. Еще 36,14% выдвинули все 7 политических партий в разной степени активности в разных регионах.

Средний возраст кандидатов составляет 47 лет.

Большинство из них мужчины и лишь 13 — женщины.

Ранее председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что выборы акимов районов и городов областного значения пройдут в Казахстане 5 ноября.

В Центризбиркоме также сообщили, в каких городах и районах пройдут выборы.

Кроме того, в ЦИК уточнили, что на данную кампанию средства из республиканского бюджета не выделяют. Нагрузка возложена на местный бюджет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039851-vybory-akimy-rayonov-i-gorodov-249-pretendentov-vydvinuli-svoi-kandidatury/

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