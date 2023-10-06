Выборы акимов в Казахстане: 249 претендентов выдвинули свои кандидатуры

В ЦИКе подвели итоги выдвижения кандидатов в акимы районов и городов областного значения в пилотном режиме, передает корреспондент NUR.KZ.

Зампред Центризбиркома Константин Петров озвучил итоги на основании сведений территориальных избирательных комиссий.

"На 45 должностей акимов выдвинуто 249 претендентов. Средняя конкуренция — 5,53 претендента на одно место.

Максимальная конкуренция — 9 претендентов на место в городе Курчатов и ряде районов. Самая низкая — 3 претендента в Жаксинском районе Акмолинской области, Исатайском районе Атырауской области, Каратубинскиом районе ЗКО, Алтынсаринском, Денисовском и Карабалыкском районах Костанайской области", — сообщил он.

Большинство (почти 64%) претендентов — самовыдвиженцы. Еще 36,14% выдвинули все 7 политических партий в разной степени активности в разных регионах.

Средний возраст кандидатов составляет 47 лет.

Большинство из них мужчины и лишь 13 — женщины.

Ранее председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что выборы акимов районов и городов областного значения пройдут в Казахстане 5 ноября.

В Центризбиркоме также сообщили, в каких городах и районах пройдут выборы.

Кроме того, в ЦИК уточнили, что на данную кампанию средства из республиканского бюджета не выделяют. Нагрузка возложена на местный бюджет.