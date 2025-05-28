На предложение о роспуске АО "Самрук-Казына" ответил глава фонда
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В кулуарах мажилиса председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов прокомментировал заявление депутата о необходимости распустить фонд, передает корреспондент NUR.KZ.
"Сейчас ВАП проводит аудиторские мероприятия, которые должны закончиться в ближайшее время - мы вместе с аудиторами предоставим соответствующую информацию.
Что касается роспуска "Самрук-Казына" - я считаю, что это заявления некорректные. "Самрук-Казына" выполняет функцию по управлению активами, которыми она владеет, и основная цель - это увеличение стоимости данных активов под управлением и выплата соответствующих дивидендов государства в адрес правительства", - ответил Нурлан Жакупов.
Он добавил, что за прошлый год фонд оплатил налоги на 2,2 трлн тенге, а выплаты государству составили 1,4 трлн тенге.
Напомним, недавно депутат Адиль Жубанов заявил, что АО "Самрук-Казына" нужно распустить, а его функции отдать в конкурентную среду.
"Есть те, кто ни дня не занимались предпринимательством, но они очень богаты, потому что они работают в нацкомпаниях. Ни один член семьи не занимался предпринимательством, но очень богатых граждан мы знаем.
Мы в одни руки даем все наше богатство, чтобы было удобно красть.
В целом, я против деятельности "Самрук-Казына", его надо распустить. Оно должно быть отдано в конкурентную среду" , - сказал он.
Ранее 14 мая президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова. Глава государства поставил ряд задач по основным направлениям деятельности АО и поручил продолжить работу над повышением эффективности и увеличением стоимости активов группы, а также по своевременной и качественной реализации инвестиционных проектов.
Предыдущая встреча председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова с президентом состоялась летом прошлого года - Токаев заслушал отчет и дал ряд поручений.
Нурлан Жакупов возглавляет фонд "Самрук-Казына" с апреля прошлого года.
Добавим, АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", по данным с его официального сайта, основано в 2008 году указом президента. Единственным акционером Фонда является правительство РК.
Миссия фонда заключается в повышении национального благосостояния страны и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2249778-na-predlozhenie-o-rospuske-ao-samruk-kazyna-otvetil-glava-fonda/