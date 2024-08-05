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Токаев дал поручения главе "Самрук-Казына"

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Касым-Жомарт Токаев, Нурлан Жакупов, Ерулан Жамаубаев
Токаев на встрече. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова, а также дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Нурлан Жакупов:

  • представил ключевые результаты деятельности фонда за первое полугодие 2024 года и планы на предстоящий период:
  1. основные производственные показатели остались на уровне плановых;
  2. доходы фонда составили 7,9 трлн тенге, что на 7% выше запланированного;
  3. фонд выступает в качестве катализатора прямых иностранных инвестиций и со-инвестирует в проекты нефтегазохимии, энергетики, транспорта и логистики, машиностроения, цифровизации совместно с зарубежными партнерами;
  • доложил, что инвестиционный портфель группы «Самрук-Қазына» включает свыше 130 проектов на сумму 53,5 трлн тенге. Ожидается, что реализация мегапроектов в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, логистической отраслях и горнорудной промышленности даст мультипликативный эффект на экономику страны в целом.

Жакупов также рассказал главе государства о благотворительных проектах фонда в рамках корпоративной социальной ответственности. В частности, до конца года в стране планируется открытие 40 реабилитационных центров.

Президент обозначил ряд конкретных задач по реализации инвестиционных и социальных проектов, а также дальнейшему совершенствованию работы фонда.

Напомним, что Нурлан Жакупов возглавляет фонд "Самрук-Казына" с апреля прошлого года.

Глава Фонда в последний раз виделся с президентом Токаевым в марте этого года. Глава государства заслушал отчет об итогах работы фонда за 2023 год и планах по его дальнейшему реформированию в среднесрочный период.

Добавим, АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", по данным с его официального сайта, основано в 2008 году указом президента. Единственным акционером Фонда является правительство РК.

Миссия фонда заключается в повышении национального благосостояния страны и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2144638-tokaev-dal-porucheniya-glave-samruk-kazyna/

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