Токаев дал поручения главе "Самрук-Казына"

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова, а также дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Нурлан Жакупов:

представил ключевые результаты деятельности фонда за первое полугодие 2024 года и планы на предстоящий период:

основные производственные показатели остались на уровне плановых; доходы фонда составили 7,9 трлн тенге, что на 7% выше запланированного; фонд выступает в качестве катализатора прямых иностранных инвестиций и со-инвестирует в проекты нефтегазохимии, энергетики, транспорта и логистики, машиностроения, цифровизации совместно с зарубежными партнерами;

доложил, что инвестиционный портфель группы «Самрук-Қазына» включает свыше 130 проектов на сумму 53,5 трлн тенге. Ожидается, что реализация мегапроектов в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, логистической отраслях и горнорудной промышленности даст мультипликативный эффект на экономику страны в целом.

Жакупов также рассказал главе государства о благотворительных проектах фонда в рамках корпоративной социальной ответственности. В частности, до конца года в стране планируется открытие 40 реабилитационных центров.

Президент обозначил ряд конкретных задач по реализации инвестиционных и социальных проектов, а также дальнейшему совершенствованию работы фонда.

Напомним, что Нурлан Жакупов возглавляет фонд "Самрук-Казына" с апреля прошлого года.

Глава Фонда в последний раз виделся с президентом Токаевым в марте этого года. Глава государства заслушал отчет об итогах работы фонда за 2023 год и планах по его дальнейшему реформированию в среднесрочный период.

Добавим, АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", по данным с его официального сайта, основано в 2008 году указом президента. Единственным акционером Фонда является правительство РК.

Миссия фонда заключается в повышении национального благосостояния страны и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.