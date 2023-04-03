Нурлан Жакупов возглавил фонд "Самрук-Қазына"

Нурлан Жакупов. Фото: kidf.kz

В фонде "Самрук-Қазына" избран новый председатель правления – им стал Нурлан Жакупов. Сегодня премьер представил коллективу организации их нового руководителя, сообщает Telegram-канал правительства.

Глава правительства подчеркнул, что перед фондом стоят масштабные задачи по привлечению инвестиций, развитию энергетического комплекса, обеспечению инфраструктурного, транспортно-логистического и индустриального развития республики.

Кроме того, фонд должен активно поддерживать и создавать благоприятные условия для отечественных товаропроизводителей, что позволит национальной экономике укрепиться на пути устойчивого развития.

"Приоритетные направления работы и KPI каждой дочерней компании и холдинга в целом определены, понятны задачи на перспективу. Фонд является очень важным элементом в нашем государстве, управляющим большими активами. От эффективной работы фонда многое зависит, особенно крупные проекты, которые влияют на всю экономику и на дальнейшее поступательное развитие нашей страны", – сказал Алихан Смаилов, пожелав Нурлану Жакупову и всем сотрудникам фонда успехов в работе.

Премьер-министр также поблагодарил Алмасадама Саткалиева, возглавлявшего фонд последние два года, за вклад в развитие казахстанской экономики.

Представление нового главы "Самрук-Қазына". Фото: t.me/KZgovernment

Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", по данным с его официального сайта, основано в 2008 году Указом президента. Единственным акционером Фонда является правительство РК.

Миссия фонда, как уточняется на сайте, заключается в повышении национального благосостояния страны и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.

Прежним руководителем фонда (председателем правления) был Алмасадам Саткалиев, который возглавил его в марте 2021 года.

Алмасадам Саткалиев. Фото: sk.kz

Нурлан Жакупов, по информации ИС "Параграф", родился 31 марта 1978 года. Владеет четырьмя языками, в том числе английским и испанским.

В 2001 году закончил Московский Государственный институт международных отношений МИД РФ, факультет международных экономических отношений. Является магистром экономики и кандидатом экономических наук.

Нурлан Жакупов. Фото: фонд "Самрук-Қазына"

Трудовой стаж

С 2001 по 2003 год являлся финансовым аналитиком Евразийской Промышленной Ассоциации (ENRC);

С 2003 по 2004 год – бизнес-менеджер Chambishi Metals PLC;

С 2004 по 2007 год – проектный менеджер Research, Investment and Development Ltd;

В 2007-2009 годах был аналитиком по стоимости акций компании, торгующихся на бирже, команда базовых материалов Credit Suisse;

С 2009 по 2011 год – управляющий директор, член правления АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук";

С 2011 по 2012 год – директор департамента инвестиционного банкинга, глава представительства в Астане АО "Дочерний Банк "RBS (Kazakhstan)";

В 2012-2016 годах был исполнительным директором департамента инвестиционного банкинга, возглавлял представительство UBS AG Almaty Representative Office в Астане;

С 2016 по 2017 год – управляющий директор по развитию и инвестициям – член правления АО "НАК "Казатомпром";

С 2017 по 2019 год – председатель правления АО "СПК "Астана";

В 2019-2020 годах – представитель в Казахстане Rothschild & Co;

С 2020 по 2023 год являлся председателем правления "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015201-nurlan-zhakupov-vozglavil-fond-samruk-qazyna/