Депутат предложил распустить фонд "Самрук-Казына"

Депутат Адиль Жубанов заявил в мажилисе, что АО "Самрук-Казына" нужно распустить, а его функции отдать в конкурентную среду, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос об эффективности работы Фонда поднял депутат мажилиса Адиль Жубанов.

"Есть те, кто ни дня не занимались предпринимательством, но они очень богаты, потому что они работают в нацкомпаниях. Ни один член семьи не занимался предпринимательством, но очень богатых граждан мы знаем.

Мы в одни руки даем все наше богатство, чтобы было удобно красть.

В целом, я против деятельности "Самрук-Казына", его надо распустить. Оно должно быть отдано в конкурентную среду. Ваше видение относительно "Самрук-Казына"?" - поинтересовался он.

В ответ член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов отметил, что этим же вопросом задаются аудиторы.

"Учитывая реалии времени, мы будем проводить аудит "Самрук-Казына". По нашему плану в июле он будет завершен, и мы будем готовы дать вам полноценный отчет и предложения. Эта проблема нас тоже сильно беспокоит", - подчеркнул он.

Напомним, 14 мая президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова. Глава государства поставил ряд задач по основным направлениям деятельности АО и поручил продолжить работу над повышением эффективности и увеличением стоимости активов группы, а также по своевременной и качественной реализации инвестиционных проектов.

Предыдущая встреча председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова с президентом состоялась летом прошлого года - Токаев заслушал отчет и дал ряд поручений.

Нурлан Жакупов возглавляет фонд "Самрук-Казына" с апреля прошлого года.

Добавим, АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", по данным с его официального сайта, основано в 2008 году указом президента. Единственным акционером Фонда является правительство РК.

Миссия фонда заключается в повышении национального благосостояния страны и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.