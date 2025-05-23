769 млн кибератак на сайты госорганов Казахстана: Токаев принял главу КНБ

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева и заслушал отчет об основных итогах работы ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам Сагимбаева, за причастность к терроризму и религиозному экстремизму осуждены 43 человека, в отношении еще 34 лиц осуществляются досудебные расследования. Также пресечены попытки въезда в Казахстан 212 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму.

Кроме того, закрыт въезд в страну 1498 иностранным радикалам, обнаружены 12 разыскиваемых за совершение террористических и экстремистских преступлений иностранных граждан.

Помимо этого, пресечена деятельность 13 криминальных групп, задержаны 142 их участника, арестованы 40 лиц, изъято 282 единицы огнестрельного оружия, 48 гранат и 4586 боеприпасов.

"Ликвидировано 12 лабораторий по производству наркотиков, а также 13 международных и 12 региональных каналов их транспортировки, изъято более 3,2 тонны наркотиков и 7,5 тонны прекурсоров", - сказано в сообщении.

По данным Сагимбаева, была пресечена коррупционная и иная противоправная деятельность 15 должностных лиц государственных и правоохранительных органов, предотвращен ущерб госбюджету на 1,6 трлн тенге, 220 млрд из которых возмещены в госбюджет.

Также он рассказал, что было задержано более 16 тыс. правонарушителей, выдворены за пределы страны 3025 лиц.

"Пресечено свыше 600 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов. Не допущено незаконное перемещение через границу валюты на сумму 11 млрд тенге и товаров на 16,6 млрд тенге. Отражено свыше 796 млн кибератак на информационные системы государственных органов", - сообщил глава КНБ.

Президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Напомним, в январе этого года Ермек Сагимбаев доложил Токаеву о планах на предстоящий период, принимаемых ведомством мерах по обеспечению национальной безопасности с учетом актуальных вызовов и угроз.

До этого Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева в декабре прошлого года. Тогда Сагимбаев рассказал Токаеву о предотвращении четырех терактов в Казахстане.

В мае прошлого года Сагимбаев доложил президенту Токаеву о предотвращении двух терактов с начала года, в том числе один - за рубежом совместно с иностранными партнерами.

Добавим, что Комитет национальной безопасности возглавляет Ермек Сагимбаев.с начала января 2022 года.