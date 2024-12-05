Глава КНБ рассказал Токаеву о предотвращении четырех терактов в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Ермек Сагимбаев отчитался об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период.

Глава КНБ рассказал, что органами национальной безопасности сорвана подготовка 4 терактов.

Еще председатель комитета Нацбезопасности доложил:

За причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44 лица;

Также из Сирии и Турции экстрадированы 6 казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, 2 из них осуждены;

Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму;

Совместно с МВД нейтрализованы 19 организованных преступных группировок, арестованы 60 человек;

Из незаконного оборота изъято 505 единиц огнестрельного оружия, 5 самодельных взрывных устройств, 45 взрывпакетов и 15 046 боеприпасов;

Ликвидированы 33 лаборатории по производству наркотиков, а также 35 международных и 31 региональный канал их транспортировки;

Из незаконного оборота изъято 3,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы, а также 18,8 тонны прекурсоров;

За незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуждены 162 лица;

В рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия системной коррупции предотвращен ущерб государству на сумму свыше 1,6 трлн тенге, в госбюджет возмещено 315 млрд тенге. За коррупционные и связанные с ними правонарушения осуждены 46 человек;

На государственной границе задержаны порядка 55 тысяч правонарушителей, пресечено более 1 300 попыток провоза оружия, боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов;

Не допущено незаконное перемещение через границу валюты в размере 18 млрд тенге и товаров на сумму 66 млрд тенге. Нейтрализованы 20 каналов незаконной миграции;

Предотвращено свыше 552 млн кибератак и 6 тысяч DDoS-атак на информационные системы государственных органов.

️По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Напомним, 22 ноября КНБ совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетісу пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии.

По информации ведомства, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.