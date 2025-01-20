Глава КНБ отчитался перед Токаевым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, Ермек Сагимбаев доложил о планах на предстоящий период, принимаемых ведомством мерах по обеспечению национальной безопасности с учетом актуальных вызовов и угроз.

Кроме того, он сообщил о реализуемых мероприятиях по перспективному развитию органов национальной безопасности, совершенствованию структуры и организации оперативно-служебной деятельности.

"Ермек Сагимбаев проинформировал о работе по кадровому и техническому укреплению спецслужбы, обновлению нормативной правовой базы, а также оптимизации и цифровизации служебных процессов в КНБ.

Представил данные о ситуации в сферах противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, организованной преступности, наркобизнесу, обеспечения кибербезопасности, защиты и охраны государственной границы", - сообщили в Акорде.

Отмечается, что президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Отметим, что до этого Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева в декабре прошлого года. Тогда Сагимбаев рассказал Токаеву о предотвращении четырех терактов в Казахстане.

В мае прошлого года Сагимбаев доложил президенту Токаеву о предотвращении двух терактов с начала года, в том числе один - за рубежом совместно с иностранными партнерами.

Добавим, что Комитет национальной безопасности возглавляет Ермек Сагимбаев.с начала января 2022 года.