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Токаев принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева

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Касым-Жомарт Токаев и Ермек Сагимбаев
Касым-Жомарт Токаев и Ермек Сагимбаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал доклад об основных результатах работы ведомства по противодействию терроризму и религиозному экстремизму с начала 2024 года и принимаемых мерах на предстоящий период.

Касым-Жомарту Токаеву доложено, что с начала года предотвращены 2 теракта, в том числе 1 – за рубежом совместно с иностранными партнерами.

На основе расследованных КНБ уголовных дел осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии. Еще в отношении 22 лиц досудебные расследования продолжаются.  

По информации председателя КНБ, не допущен въезд в республику 139 иностранцев, более 280 зарубежных граждан депортированы из Казахстана в связи с экстремистскими взглядами.

Пресечено свыше 190 попыток незаконного ввоза в страну запрещённой религиозной литературы, привлечены к ответственности 19 иностранцев.

Из незаконного оборота изъяты 237 единиц огнестрельного оружия, 27 взрывных устройств, более 4500 единиц боеприпасов и иные средства террора.

Ермек Сагимбаев сообщил, что с начала года организовано свыше 340 антитеррористических учений. В рамках усиления мер антитеррористической защищенности силами МВД и КНБ проведено порядка 3 400 проверок государственных и иных объектов, в том числе мест массового скопления людей.

Глава государства был проинформирован о ходе реализации иных мероприятий комплексного плана развития системы противодействия экстремизму и терроризму на 2023-2025 годы.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений по усилению деятельности в сфере антитеррора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2108601-tokaev-prinyal-predsedatelya-knb-ermeka-sagimbaeva/

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