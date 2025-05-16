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О случаях грубого общения казахстанских школьников с учителями высказались в Минпросвещения

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Учитель плачет
Учитель. Иллюстративное фото: PonyWang/Getty Images

На брифинге в СЦК замглаву комитета Минпросвещения спросили об отношении ведомства к случаям, когда школьники грубо ведут себя с учителями, и необходимости наказания за это, передает корреспондент NUR.KZ.

"В нашей стране уже 5 лет реализуется Закон "О статусе педагога". Этот закон в первую очередь направлен на защиту прав учителей. Если со стороны родителей или учащихся возникают конфликтные ситуации, права педагогов обязательно подлежат защите - все зависит от конкретного случая.

Ситуации бывают разные, и каждая из них рассматривается индивидуально: на советах по педагогической этике, родительских собраниях, а также на встречах с участием общественности. Если поведение ученика или родителей подпадает под административное правонарушение, закон предусматривает административную ответственность, включая штрафы для родителей", - прокомментировала зампредседателя комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК Майра Мелдебекова.

Отметим, что чаще ажиотаж среди казахстанцев вызывает некорректное поведение учителей в отношении учеников.

Например, недавно неэтичным поведением учителя возмутились казахстанцы в Сети - на видео было запечатлено странное поведение учителя физкультуры, который ругается с детьми, снимает их на видео, а также высказывает детям претензии по поводу родительских жалоб.

До этого мы писали, что в Атырауской области директора сельской школы подозревают в рукоприкладстве в отношении учеников. После публикации видео проводится служебное расследование.

В одной из школ Мангистауской области начали проверку после жалоб родителей ученицы на травлю со стороны педагога. Записанный на уроке ролик появился в соцсетях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2245752-o-sluchayah-grubogo-obshcheniya-kazahstanskih-shkolnikov-s-uchitelyami-vyskazalis-v-minprosveshcheniya/