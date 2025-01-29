Могут ли экс-чиновники снова занять должности на госслужбе после увольнения

В Казахстане новые ограничения при приеме на работу чиновников ввели в начале этого года. Теперь для госслужащих многое зависит от срока давности нарушения, передает Pavlodarnews.kz.

По словам руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Павлодарской области Асхата Искендирова, вновь устроиться на работу в акимат или управления можно даже после увольнения по серьезным статьям - все зависит от срока давности.

"Один год с момента увольнения, если человек лишился работы по Этическому кодексу. Если из-за дискредитации государственной службы, то два года. Если человек уволен за совершение коррупционного правонарушения, то три года. Либо если он совершил уголовный проступок", - пояснил Асхат Искендиров.

Пять лет ограничения можно получить в случае судебных разбирательств. Если речь идет о преступлении средней тяжести и дело прекратили по нереабилитирующим основаниям, тогда на госслужбу не попасть в течение восьми лет. Если кандидат хочет прийти на руководящую должность, к сроку ограничения плюсуют еще три года.

"В прошлом году президент подписал указ, по которому расширен список людей, которые подлежат обязательной ротации. До четырех лет человек может работать, руководитель может продлить срок ротации до шести лет. До восьми - только по согласованию с Агентством по делам государственной службы. И восемь лет - это срок обязательной ротации", - добавил Асхат Искендиров.

В Павлодарской области ротации подлежат 17 госслужащих. Среди них есть и исключения - четверо предпенсионного возраста, им дают возможность доработать на прежних должностях.

В ноябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев внес изменения в свои указы о мерах по улучшению работы государственного аппарата. Теперь за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений президента Казахстана, руководства Администрации президента на основе и (или) во исполнение поручений президента на политического государственного служащего налагается дисциплинарное взыскание.

В этом году в мажилисе рассматривают изменения в законодательство о противодействии коррупции, в том числе введение публичного реестра коррупционеров. Сделать это предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.