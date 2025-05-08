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Казахстан выиграл международный суд на 50 млн долларов по делу о трассе Хоргос-Алматы

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Молоток судьи, статуя Фемиды и весы стоят на столе
Атрибуты суда. Иллюстративное фото: Zolnierek / Getty Images

Международный арбитражный суд в Париже вынес решение в пользу Казахстана по делу о возмещении ущерба на 50 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство юстиции.

По данным Минюста, компании "Todini Costruzioni Generali S.p.A", "WeBuild S.p.A." и ТОО "Казахдорстрой" в прошлом действовали в рамках совместного предприятия "Todini Impregilo Kazakhdorstroy".

15 мая 2020 года они как истцы обратились в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) с заявлением против комитета автомобильных дорог при тогда еще существовавшем Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. Дело касалось споров по проекту строительства автодороги Алматы - Хоргос в РК.

"Истцы предъявили комитету претензии на общую сумму около 50 млн долларов США (около 25,7 млрд тенге - прим. ред.), включая расходы, связанные с продлением сроков строительства, уплатой таможенных пошлин и налогов, инфляцией тенге, изменением стоимости, обратной засыпкой водопропускных труб, прекращением строительства дорожного эксплуатационного пункта и финансовыми затратами.

14 апреля 2025 года трибунал, сформированный в рамках Международного арбитражного суда ICC в Париже, вынес окончательное решение в пользу комитета. Все заявленные претензии истцов были полностью отклонены", - сказано в сообщении Минюста.

По данным Минюста, трибунал также удовлетворил встречный иск комитета, обязав истцов вернуть сумму, ранее выплаченную им в качестве компенсации за продление сроков работ. Кроме того, сообщается, что трибунал признал право комитета как выигравшей стороны на полное возмещение своих судебных и арбитражных издержек.

Ранее мы писали о другом крупном междуародном суде с участием Казахстана. В сентябре 2023 стало известно, что Казахстан добился победы по делу Стати об аресте акций Кашагана в Нидерландах. Верховный суд Нидерландов подтвердил отмену ареста акций в KMG Kashagan – была отклонена жалоба Стати по данному делу.

В марте 2024 года депутат Азат Перуашев заявил, что Казахстан в судебной тяжбе потратил вдвое больше, чем сумма, на которую претендуют Стати.

В июле стало известно, что правительство Казахстана, Нацбанк РК и стороны Стати заключили рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении спора о нефтегазовых активах.

Напомним, в декабре прошлого года правительство, Национальный Банк Казахстана и стороны Стати завершили процесс урегулирования продолжительного спора о нефтегазовых активах в РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2243136-kazahstan-vyigral-mezhdunarodnyy-sud-na-50-mln-dollarov-po-delu-o-trasse-horgos-almaty/