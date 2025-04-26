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Администрация Токаева будет анализировать эффективность работы акима Досаева

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Қазақ тілінде оқу
Аким Алматы Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

В акимате Алматы по поручению президента разработали план конкретных мероприятий, направленных на качественное развитие города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря Токаева.

Как сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай в Telegram-канале, в рамках рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Алматы 28-29 марта акиму города Ерболату Досаеву были даны поручения по качественному развитию Алматы.

"Акимат города разработал план конкретных мероприятий по их реализации. Отчет о ходе выполнения поручений для главы государства формируется и предоставляется в соответствии с установленным графиком. Эффективность деятельности акима анализирует администрация президента", - отмечается в сообщении.

О конкретных результатах работы городских структур будет информировать акимат Алматы.

В конце марта сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев во время своей рабочей поездки поставил ряд задач перед акимом города Ерболатом Досаевым. Досаеву было поручено усилить управленческую деятельность для наведения должного порядка в самом крупном городе, укрепления его статуса как финансового, спортивного, туристического и культурного хаба страны.

Сообщалось также, что аким будет докладывать раз в две недели о проведенной работе и принятых мерах непосредственно президенту.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в мае 2025 года будет проведена реконструкция Атакента, а также будут отремонтированы фонтаны на Площади Республики.

А заместитель главы управления развития общественного пространства Алматы Батырхан Сулейменов рассказал, какие работы планируется провести при реконструкции Атакента.

Также аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал, какие работы планируются в этом году в Медеуском районе - сообщалось, что изменения ждут Терренкур и проспект Достык.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2239572-akimat-almaty-po-porucheniyu-tokaeva-razrabotal-plan-po-kachestvennomu-razvitiyu-goroda/