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"Где вы были три года?": депутат обрушился с критикой на Минюст

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Бакытжан Базарбек
Бакытжан Базарбек. Фото: t.me/mazhilis_kz

На правчасе в правительстве депутат Бакытжан Базарбек обратился к Минюсту с вопросом, почему совершившие мошенничества судоисполнители продолжают работать, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил депутат Бакытжан Базарбек, прокуратура вынесла представление о нарушивших закон ЧСИ еще в 2022 году, однако они продолжают работать.

"Они работают, они действующие. Согласно представлению прокуратуры от 2022 года вам предписано, министру юстиции, тогда министром был еще Мусин (Канат Мусин, освобожден от должности в декабре 2022 года - прим. ред.), решить вопрос о лишении и приостановлении лицензии, и отчитаться о принятых мерах. Кого вы лишили, если эти люди похищали деньги и совершали мошеннические действия, и они до сих пор работают", - возмутился депутат.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев ответил, что решение о лишении лицензии принимается решением суда. Он добавил, что сейчас планируется ввести возможность лишения лицензии через органы юстиции.

"Получается, представление прокуратуры от 2022 года, на носу 2025 год. Три года прошло, и вы хотите сказать, что ЧСИ, которые совершали хищения и мошенничества так и останутся на свободе? Где вы были 3 года?" - ответил депутат Базарбек.

Министр юстиции еще раз повторился, что ведомство не решает самостоятельно вопрос о лишении лицензии - оно вносит представление.

"Я готов пофамильно разобраться - если этого представления со стороны органов юстиции не было, наказаны будут органы юстиции. Если они это сделали, но не смогли в суде доказать факт злоупотребления, то я думаю, вы все признаете, что судебные решения имеют обязательную юридическую силу", - ответил министр.

Отметим, что в 2022 году экс-глава Министерства юстиции Казахстана Канат Мусин заявил, что исполнение судебных актов в стране является проблемным вопросом.

"Количество жалоб на действия судебных исполнителей не снижается, а растет, как и количество допускаемых ими нарушений. Это ярко показало введение административной юстиции. Половина исков - об оспаривании действий судебных исполнителей. В большинстве случаев суды признают их обоснованными", - заявил тогда экс-министр.

В декабре 2024 года в Казахстане запустили петицию о запрете частных судебных исполнителей. Ее авторы отмечают, что ЧСИ превышают свои полномочия и нарушают права казахстанцев.

А среди проблем в их работе указывается отсутствие должного контроля за деятельностью, нечеткость процедур и механизмов контроля, конфликт интересов и коммерциализация, а также недостаточные меры защиты должников.

Поэтому они предлагают:

  • ликвидировать ЧСИ, а их функции "передать исключительно государственным органам, находящимся под строгим контролем и не имеющим коммерческого интереса";
  • разработать систему эффективного государственного надзора за исполнением судебных решений, а также включить в законодательство положения, гарантирующие защиту прав должников от неправомерных действий исполнителей;
  • вернуть должникам "единственное жилье, право на вождение, минимальные доходы, выезд из страны и социальные выплаты".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2237757-gde-vy-byli-tri-goda-deputat-obrushilsya-s-kritikoy-na-minyust/