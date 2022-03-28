Глава Минюста: Количество жалоб на действия судоисполнителей растет в Казахстане

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Глава Министерства юстиции Казахстана Канат Мусин, выступая в мажилисе, указал на уязвимые места в деятельности частных судебных исполнителей, передает корреспондент NUR.KZ.

Мусин заявил, что сейчас исполнение судебных актов в стране является проблемным вопросом.

"Количество жалоб на действия судебных исполнителей не снижается, а растет, как и количество допускаемых ими нарушений. Это ярко показало введение административной юстиции. Половина исков – об оспаривании действий судебных исполнителей. В большинстве случаев суды признают их обоснованными", – заявил министр.

Он заверил, что его ведомство проводит системную работу по обеспечению прав как должников, так и взыскателей.

Так, в 2020 году были внесены изменения в закон "Об исполнительном производстве", направленные на усиление ответственности частных судебных исполнителей. Теперь отсутствие активной работы по взысканию алиментов и другим социальным делам в течение месяца является основанием для лишения судоисполнителя лицензии. В 2021 году 19 ЧСИ были лишены лицензии по таким основаниям.

В целом в 2021 году в производстве судебных исполнителей находилось 6,7 млн исполнительных листов и других документов на сумму 9,3 трлн тенге. Взыскание в полном объеме осуществлено лишь по 2,3 млн исполнительным документам на сумму 300 млрд тенге.

Основные причины – несовершенство законодательства, а также неплатежеспособность должников. Только в прошлом году по причине невозможности взыскания ввиду отсутствия у должника доходов или имущества взыскателям были возвращены 608 тыс. исполнительных документов на сумму 2,4 трлн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962375-glava-minyusta-kolichestvo-zhalob-na-deystviya-sudoispolniteley-rastet-v-kazahstane/