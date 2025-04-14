Иски по возврату незаконно приобретенных активов на 84 млрд тенге подадут в суд

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Рассмотрены результаты исполнения предыдущих решений, а также заслушан отчет о проводимой работе Компанией по управлению возвращенными активами.

Возвращены активы на сумму порядка 610 млрд тенге, из которых 506 млрд тенге – денежные средства, а также имущество стоимостью более 103 млрд тенге.

Из Специального государственного фонда выделены средства для реализации 280 социальных объектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, социального обеспечения, а также для модернизации коммунальной инфраструктуры.

По результатам очередного заседания Комиссия одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов.

В Специальный государственный фонд будет дополнительно направлено порядка 150 млрд тенге.

Наряду с этим, субъектами закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" взяты обязательства по инвестированию в экономику Казахстана 10,5 млрд долларов.

Кроме того, Комиссией поддержано внесение в суд исков в отношении лиц, подпадающих под действие Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов", об обращении в доход государства активов на общую сумму более 84 млрд тенге.

Напомним, заместитель председателя Антикоррупционной службы Улан Саркулов ответил вопрос о том, могут ли повторно украсть средства и активы, которые были возвращены в страну.

В феврале текущего года также стало известно, на что правительство потратит часть возвращенных миллиардов. Также в марте в правительстве назвали, куда еще пойдут возвращенные средства.