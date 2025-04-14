Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Иски по возврату незаконно приобретенных активов на 84 млрд тенге подадут в суд

Опубликовано:

Олжас Бектенов провел заседание
Олжас Бектенов провел заседание. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Рассмотрены результаты исполнения предыдущих решений, а также заслушан отчет о проводимой работе Компанией по управлению возвращенными активами.

Возвращены активы на сумму порядка 610 млрд тенге, из которых 506 млрд тенге – денежные средства, а также имущество стоимостью более 103 млрд тенге.

Из Специального государственного фонда выделены средства для реализации 280 социальных объектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, социального обеспечения, а также для модернизации коммунальной инфраструктуры.      

По результатам очередного заседания Комиссия одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов.

В Специальный государственный фонд будет дополнительно направлено порядка 150 млрд тенге.

Наряду с этим, субъектами закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" взяты обязательства по инвестированию в экономику Казахстана 10,5 млрд долларов.

Кроме того, Комиссией поддержано внесение в суд исков в отношении лиц, подпадающих под действие Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов", об обращении в доход государства активов на общую сумму более 84 млрд тенге.

Напомним, заместитель председателя Антикоррупционной службы Улан Саркулов ответил вопрос о том, могут ли повторно украсть средства и активы, которые были возвращены в страну.

В феврале текущего года также стало известно, на что правительство потратит часть возвращенных миллиардов. Также в марте в правительстве назвали, куда еще пойдут возвращенные средства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2235677-iski-po-vozvratu-nezakonno-priobretennyh-sredstv-na-84-mlrd-tenge-podadut-v-sud/